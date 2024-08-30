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    Гвардиола: Мне нравится работать с небольшим составом

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об отсутствии сменщика Эрлинга Холанна на позиции нападающего.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Может быть, это ошибка, но мне нравится работать с небольшим составом. Я не люблю оставлять большое количество футболистов без игры надолго. Когда у тебя длинный состав, в котором никто не травмируется, то некоторые игроки могут не выходить на поле на протяжении 10 месяцев.

    Игра команды всегда становится лучше, когда у каждого футболиста есть шанс проявить себя. Вот почему я предпочитаю этот путь. Знаю эту команду, знаю, насколько они серьёзны и преданы делу», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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    Напомним, что «Манчестер Сити» стартовал в новом сезоне АПЛ с двух подряд побед.

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