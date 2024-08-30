Гвардиола: Мне нравится работать с небольшим составом

Главный тренерответил на вопрос об отсутствии сменщикана позиции нападающего.

«Может быть, это ошибка, но мне нравится работать с небольшим составом. Я не люблю оставлять большое количество футболистов без игры надолго. Когда у тебя длинный состав, в котором никто не травмируется, то некоторые игроки могут не выходить на поле на протяжении 10 месяцев.

Игра команды всегда становится лучше, когда у каждого футболиста есть шанс проявить себя. Вот почему я предпочитаю этот путь. Знаю эту команду, знаю, насколько они серьёзны и преданы делу», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Сити» стартовал в новом сезоне АПЛ с двух подряд побед.