Флик — о жеребьевке Лиги чемпионов для «Барселоны»: Это будет тяжело

Главный тренердал комментарий по поводу результатов жеребьевки Лиги чемпионов для своей команды.

Напомним, что каталонцы сразятся с «Баварией», дортмундской «Боруссией», «Аталантой», «Бенфикой», «Янг Бойз», «Црвеной Звездой», «Брестом» и «Монако».

«Мы были очень удивлены результатами. Нам интересно сыграть с этими соперниками. Есть два немецких клуба. Нам нужно увидеть расписание, чтобы проанализировать соперников получше. Это будет тяжело. Но сейчас я сосредоточен на завтрашнем матче», — приводит слова Флика AS.

Турнир был расширен до 36 команд, и вместо группового этапа будет фаза лиги (или «общий этап»), во время которой все участники сыграют по восемь игр против восьми разных команд (четыре дома и четыре на выезде).