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    Флик — о жеребьевке Лиги чемпионов для «Барселоны»: Это будет тяжело

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий по поводу результатов жеребьевки Лиги чемпионов для своей команды.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    Напомним, что каталонцы сразятся с «Баварией», дортмундской «Боруссией», «Аталантой», «Бенфикой», «Янг Бойз», «Црвеной Звездой», «Брестом» и «Монако».

    «Мы были очень удивлены результатами. Нам интересно сыграть с этими соперниками. Есть два немецких клуба. Нам нужно увидеть расписание, чтобы проанализировать соперников получше. Это будет тяжело. Но сейчас я сосредоточен на завтрашнем матче», — приводит слова Флика AS.

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    • Турнир был расширен до 36 команд, и вместо группового этапа будет фаза лиги (или «общий этап»), во время которой все участники сыграют по восемь игр против восьми разных команд (четыре дома и четыре на выезде).

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