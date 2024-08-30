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    Деменко: Чемпионат России становится интереснее, потому что «Зенит» потерял очки

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    Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о конкуренции в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Чемпионат России становится интереснее, потому что "Зенит" потерял очки, а "Локомотив" сейчас является лидером. Что касается игры "Локомотив" — "Краснодар", то она будет тяжёлой для обеих команд. Железнодорожники набрали очень хорошую форму и не ошибаются в Кубке России, в отличие от "Зенита" со "Спартаком".

    "Краснодар" же показывает свой футбол и, самое главное, достигает побед, но имеет некоторые проблемы. На данный момент "Локомотив" смотрится лучше, чем южане, но нельзя сказать, что железнодорожники сильнее "быков". Для каждой команды этот матч будет очень важным, ведь "Локомотив" закрепится на первом месте, а "Краснодар" закрепится в тройке», — сказал Деменко Чемпионату.

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  • 27/08/2024

    • После 6-и туров российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает 1-е место в таблице с 15-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с 14-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Краснодар» (12).

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