Булыкин: Если у Соболева что-то не получится, то может быть конфликт с Семаком

Бывший российский футболистподелился мнением о вероятном переходе нападающегоиз

«Что касается микроклимата в "Зените" после перехода Соболева, то всё зависит от самого Александра, его игры и тренировок. Иногда так бывает, что тренер не хочет, но нужно ставить футболиста в состав.

Если у Соболева что-то не получится, то в будущем может быть конфликт с Семаком. Но если мы увидим, что Соболев готов и может играть, то у Семака появится больше разнообразия в атаке, что является плюсом. Если он будет забивать, то ни один тренер не скажет, что ему не нужен такой нападающий», — сказал Булыкин Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что Соболев успешно прошел медосмотр в расположении «Зенита». Сегодня, 30-го августа «сине-бело-голубые» должны официально объявить о переходе нападающего.