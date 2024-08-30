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    Булыкин: Если у Соболева что-то не получится, то может быть конфликт с Семаком

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    Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о вероятном переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Что касается микроклимата в "Зените" после перехода Соболева, то всё зависит от самого Александра, его игры и тренировок. Иногда так бывает, что тренер не хочет, но нужно ставить футболиста в состав.

    Если у Соболева что-то не получится, то в будущем может быть конфликт с Семаком. Но если мы увидим, что Соболев готов и может играть, то у Семака появится больше разнообразия в атаке, что является плюсом. Если он будет забивать, то ни один тренер не скажет, что ему не нужен такой нападающий», — сказал Булыкин Чемпионату.

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    • Ранее сообщалось о том, что Соболев успешно прошел медосмотр в расположении «Зенита». Сегодня, 30-го августа «сине-бело-голубые» должны официально объявить о переходе нападающего.

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