Анчелотти: Многие вещи у «Реала» получаются не очень хорошо

Главный тренер мадридского «Реала»раскритиковал команду после выездного матча против(1:1) в третьем туре Ла Лиги.

«Первый тайм был плохим, нам было трудно находить варианты игры, возвращать мяч, поддерживать баланс.

То же самое было в матче с "Мальоркой". Нам нужно искать быстрое решение, и я думаю, что мы его найдем.

Нам сложно занять солидную позицию как в прошлом сезоне, но не надо искать оправданий. Календарь плотный, надо быстро найти решение, следующий матч уже в воскресенье.

Мы должны лучше донести до игроков нашу стратегию на поле, сосредоточиться и хорошо работать. Эти три игры показали мне много вещей, которые получаются не очень хорошо.

Мы играем медленно, не хватает подвижности, мяч доходит до нападающих, когда соперник плотно обороняется, нам сложно находить пространства между линиями. Мы хорошо прессинговали, но нужно лучше отбирать мяч в середине поля.

Когда возникает проблема, ответственность за поиск решения лежит на тренере. Я не думаю, что это психологическая проблема, команда хорошо тренируется, нет недостатка характера и настроя. Иногда в футболе такое случается: не получается найти лучший способ играть.

Календарь и таблица испанской Примеры

Сезон стартовал, мы не можем терять очки, как это было в этих двух играх», — приводит слова Анчелотти Marca.