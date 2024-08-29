В 19:00 29.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч: «Омония» — «Зиря» 6:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зиря» — «Омония». Коэффициент ставки — 3.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Омония»).

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