Сычев: Не удивляет лидерство «Локомотива»

Бывший футболиствысказался об игре «железнодорожников» на старте нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

«Не удивляет лидерство "Локомотива". Перед сезоном много говорили и про "Спартак", а они тоже хорошо выступают.

Все, кто крутятся вокруг футбола, не находятся внутри. А тренеры и игроки работают, у них есть философия и рисунок игры. Так это и работает. А дело экспертов и журналистов — всё это обсуждать», — сказал Сычев Чемпионату.

После 6-и туров российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает 1-е место в таблице с 15-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» сыграют против «Краснодара» 1-го сентября.