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    Сычев: Не удивляет лидерство «Локомотива»

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    Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался об игре «железнодорожников» на старте нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

    Дмитрий Сычев
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    Дмитрий Сычев

    «Не удивляет лидерство "Локомотива". Перед сезоном много говорили и про "Спартак", а они тоже хорошо выступают.

    Все, кто крутятся вокруг футбола, не находятся внутри. А тренеры и игроки работают, у них есть философия и рисунок игры. Так это и работает. А дело экспертов и журналистов — всё это обсуждать», — сказал Сычев Чемпионату.

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    • После 6-и туров российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает 1-е место в таблице с 15-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» сыграют против «Краснодара» 1-го сентября.

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