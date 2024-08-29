В 21:30 29.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч: «Челси» — «Серветт» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Серветт» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Челси»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Серветт — Челси.

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