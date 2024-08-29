Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Завершилась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Все 36 команд узнали своих соперников по матчам:

Первая корзина

«Манчестер Сити» — с ПСЖ, Брюгге, Ювентусом, Фейеноордом, Спортингом, Спартой и Слованом

«Бавария» — с ПСЖ, Барселоной, Бенфикой, Шахтером, Динамо Загреб, Фейеноордом, Слованом, Астон Виллой

«Реал» — с Боруссией, Ливерпулем, Миланом, Аталантой, Зальцбургом, Лиллем, Штутгартом, Брестом

«Интер» — с Лейпцигом, Манчестер Сити, Арсеналом, Байером, Црвеной Звездой, Янг Бойз, Монако, Спартой

«Боруссия» Дортмунд — с Барселоной, Реалом, Шахтером, Брюгге, Селтиком, Динамо, Штурмом, Болоньей

«Лейпциг» — с Ливерпулем, Интером, Ювентусом, Атлетико, Спортингом, Селтиком, Астон Виллой, Штурмом

«Барселона» — с Баварией, Боруссией, Аталантой, Бенфикой, Янг Бойзом, Црвеной Звездой, Брестом, Монако

«Ливерпуль» — с Реалом, Лейпцигом, Байером, Миланом, Лиллем, ПСВ, Болоньей и Жироной

«ПСЖ» — с Манчестер Сити, Баварией, Атлетико, Арсеналом, ПСВ, Зальцбургом, Жироной и Штутгартом

Вторая корзина

«Атлетико» — с Лейпцигом, ПСЖ, Байером, Бенфикой, Лиллем, Зальцбургом, Слованом и Спартой

«Аталанта» — с Реалом, Барселоной, Арсеналом, Шахтером, Селтиком, Янг Бойз, Штурмом, Штутгартом

«Бенфика» — с Барселоной, Баварией, Атлетико, Ювентусом, Фейеноордом, Црвеной Звездой, Болоньей, Монако

«Арсенал» — ПСЖ, Интером, Шахтером, Аталантой, Динамо Загребом, Спортингом, Монако и Жироной

«Брюгге» — с Боруссией, Манчестер Сити, Ювентусом, Миланом, Спортингом, Селтиком, Астон Виллой и Штурмом

«Шахтер» — с Баварией, Боруссией, Аталантой, Арсеналом, Янг Бойз, ПСВ, Брестом, Болоньей

«Милан» — с Ливерпулем, Реалом, Брюгге, Байером, Црвеной Звездой, Динамо Загребом, Жироной, Слованом

«Байер» — с Интером, Ливерпулем, Миланом, Атлетико, Зальцбургом, Фейеноордом, Спартой, Брестом

«Ювентус» — с Манчестер Сити, Лейпцигом, Бенфикой, Брюгге, ПСВ, Лиллем, Штутгартом и Астон Виллой

Третья корзина

«Фейеноорд» — с Баварией, Манчестер Сити, Байером, Бенфикой, Зальцбургом, Лиллем, Спартой, Жироной

«Спортинг» — с Манчестер Сити, Лейпцигом, Арсеналом, Брюгге, Лиллем, ПСВ, Болоньей и Штурмом

ПСВ — с Ливерпулем, ПСЖ, Шахтером, Ювентусом, Спортингом, Црвеной Звездой, Жироной, Брестом

«Динамо» Загреб — с Боруссией, Баварией, Миланом, Арсеналом, Селтиком, Зальцбургом, Монако, Слованом

«Зальцбург» — с ПСЖ, Реалом, Атлетико, Байером, Динамо З, Фейеноордом, Брестом, Спартой

«Лилль» — с Реалом, Ливерпулем, Ювентусом, Атлетико, Фейеноордом, Спортингом, Штурмом, Болоньей

«Црвена Звезда» — с Барселоной, Интером, Бенфикой, Миланом, ПСВ, Янг Бойзом, Штутгартом, Монако

«Янг Бойз» — с Интером, Барселоной, Аталантой, Шахтером, Црвеной Звездой, Селтиком, Астон Виллой, Штутгартом

«Селтик» — с Лейпцигом, Боруссией, Брюгге, Аталантой, Янг Бойз, Динамо З, Слованом, Астон Виллой

Четвертая корзина

«Слован» — Манчестер Сити, Баварией, Миланом, Атлетико, Динамо З, Селтиком, Штутгартом, Жироной

«Монако» — с Барселоной, Интером, Бенфикой, Арсеналом, Црвеной Звездой, Динамо З, Астон Виллой, Болоньей

«Спарта» — с Интером, Манчестер Сити, Атлетико, Байером, Зальцбургом, Фейеноордом, Брестом, Штутгартом

«Астон Вилла» — с Баварией, Лейпцигом, Ювентусом, Брюгге, Селтиком, Янг Бойзом, Болоньей, Монако

«Болонья» — с Боруссией, Ливерпулем, Шахтером, Бенфикой, Лиллем, Спортингом, Монако, Астон Виллой

«Жирона» — с Ливерпулем, ПСЖ, Арсеналом, Миланом, Фейеноордом, ПСВ, Слованом, Штурмом

«Штутгарт» — с ПСЖ, Реалом, Аталантой, Ювентусом, Янг Бойз, Црвеной Звездой, Спартой, Слованом

«Штурм» — с Лейпцигом, Боруссией, Брюгге, Аталантой, Спортингом, Лиллем, Жироной, Брестом

«Брест» — с Реалом, Барселоной, Байером, Шахтером, ПСВ, Зальцбургом, Штурмом, Спартой

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32. 17-19 сентября пройдут первые матчи турнира. Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.