Галактионов отреагировал на то, что Антон Миранчук может вернуться в «Локомотив»

Наставник «Локомотива»высказался о возможном возвращении полузащитника

Ранее Миранчук покинул команду и стал свободным агентом.

«Есть ли вероятность, что Антон Миранчук присоединится к команде? Мне сложно комментировать данную ситуацию. Это очень большая, развёрнутая тема, на которую за один раз и не ответишь. Все прекрасно знают наши тёплые отношения с Антоном. До последнего надеялись, что он может остаться.

Но на сегодняшний день я о таких разговорах не слышал, только через прессу. Комментировать это на сегодняшний момент не совсем актуально», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».