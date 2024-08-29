ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТурне за океан. Миранчук и «Атланта Юнайтед» бросают вызов МЛС
    Все новости спорта

    Галактионов отреагировал на то, что Антон Миранчук может вернуться в «Локомотив»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном возвращении полузащитника Антона Миранчука.

    Антон Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Миранчук

    Ранее Миранчук покинул команду и стал свободным агентом.

    «Есть ли вероятность, что Антон Миранчук присоединится к команде? Мне сложно комментировать данную ситуацию. Это очень большая, развёрнутая тема, на которую за один раз и не ответишь. Все прекрасно знают наши тёплые отношения с Антоном. До последнего надеялись, что он может остаться.

    Но на сегодняшний день я о таких разговорах не слышал, только через прессу. Комментировать это на сегодняшний момент не совсем актуально», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» обыграет «Лас-Пальмас», но Мбаппе снова не забьет?
  • «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • «Бранн» шагнёт в основную сетку Лиги конференций?
  • «Астана» — «Бранн». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Серветт» и «Челси» много не забьют
  • «Серветт» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Астана — Бранн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Серветт — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Жирона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Марожан — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пушкаш-Академи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Андерлехт — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бетис — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры