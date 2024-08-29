начнут матч в 22:00 в квалификации Лиги Европы, 29.08.2024.

Последний матч: «Ференцварош» — «Борац» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борац» — «Ференцварош» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ференцварош»).

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