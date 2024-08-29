В 21:00 29.08.2024 Бешикташ и Лугано сыграют матч в квалификационном раунде ЛЕ.

Бешикташ — Лугано

Последний матч: «Лугано» — «Бешикташ» 3:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бешикташ» — «Лугано» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бешикташ»).

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