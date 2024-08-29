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    Ашхабад — Копетдаг: смотрите прямую трансляцию 29.08.2024 в 15:30

    Футбол
    В 15:30 29.08.2024 Ашхабад и Копетдаг сыграют матч в чемпионате Туркменистана по футболу.

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    Ашхабад — Копетдаг

    Последний матч: «Копетдаг» — «Ашхабад» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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