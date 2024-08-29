В 22:00 29.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч: «Фиорентина» — «Академия Пушкаша» 3:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Академия Пушкаша» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.

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