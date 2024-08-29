Последний матч: «Ягеллония» — «Аякс» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аякс» — «Ягеллония». Коэффициент ставки — 1.82.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:3 (победит «Аякс»).
Календарь и таблица Лиги Европы
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