В 21:00 29.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификационном раунде ЛЕ.

Последний матч: «Ягеллония» — «Аякс» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аякс» — «Ягеллония». Коэффициент ставки — 1.82 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:3 (победит «Аякс»).

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