В 22:30 28.08.2024 Реал Сосьедад и Алавес сыграют матч в испанской Примере.

Реал Сосьедад — Алавес

Последний матч: «Алавес» — «Реал Сосьедад» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Алавес». Коэффициент ставки — 2.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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