ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Кечинов«Это будет самый непредсказуемый чемпионат». Валерий Кечинов о дерби двух столиц и чемпионской гонке РПЛ
    Все новости спорта

    Футбол, Россия. Кубок. Группа B, Оренбург — Ростов. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Оренбург Ростов Календарь Кубка России
    Оренбург и Ростов начнут матч в 15:00 в кубке России по футболу, 28.08.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Ростов» — «Оренбург» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов». Коэффициент ставки — 2.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ростов»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Оренбург — Ростов.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Серветт» и «Челси» много не забьют
  • «Серветт» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Динамо» быстро обуздает самарцев
  • «Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Команда Карпина снова приложит «газовиков»?
  • «Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 28 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Серветт — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.49
  • Прогноз на матч Рублев — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Карабах — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры