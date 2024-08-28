В 22:00 28.08.2024 Ноттингем Форест и Ньюкасл сыграют матч в кубке Лиги Англии.

Ноттингем Форест — Ньюкасл

Последний матч: «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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