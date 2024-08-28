Мостовой: Лидерство «Локомотива» в РПЛ является удивлением

Бывший футболист сборнойподелился мнением об игрена старте нынешнего сезона.

«Если честно, лидерство "Локомотива" в РПЛ является удивлением. Я не видел "Локомотив" в лидирующей тройке после первых двух туров. Посмотрим, как всё дальше будет развиваться, но пока "Локомотив" претендует на роль джокера в этом сезоне.

Не хотелось бы пока петь дифирамбы команде и Галактионову. Я видел много раз, когда клуб делает ставку, а через несколько месяцев тренер и ставка не работают. Кто-то правильно сказал, что сейчас не надо восхвалять "Локомотив". Нужна стабильность и спокойствие. Когда начинается шум вокруг команды, что-то происходит, и результаты сходят на нет», — сказал Мостовой Чемпионату.

После 6-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» сыграют против «Акрона» в рамках Кубка России сегодня, 28-го августа в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.