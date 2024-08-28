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    Мостовой: Лидерство «Локомотива» в РПЛ является удивлением

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре «Локомотива» на старте нынешнего сезона.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Если честно, лидерство "Локомотива" в РПЛ является удивлением. Я не видел "Локомотив" в лидирующей тройке после первых двух туров. Посмотрим, как всё дальше будет развиваться, но пока "Локомотив" претендует на роль джокера в этом сезоне.

    Не хотелось бы пока петь дифирамбы команде и Галактионову. Я видел много раз, когда клуб делает ставку, а через несколько месяцев тренер и ставка не работают. Кто-то правильно сказал, что сейчас не надо восхвалять "Локомотив". Нужна стабильность и спокойствие. Когда начинается шум вокруг команды, что-то происходит, и результаты сходят на нет», — сказал Мостовой Чемпионату.

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