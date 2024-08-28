Маричаль: «Динамо» будет непросто в борьбе за чемпионство

Защитник «Динамо»оценил шансы столичного клуба побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Борьба за золото? Конечно, "Динамо" будет непросто, потому что российский чемпионат очень конкурентоспособный. В прошлом году у нас был шанс стать чемпионами, но, к сожалению, мы уступили в последнем туре.

Думаю, что в этом сезоне конкуренция стала еще более серьезной. Помимо нас с "Зенитом", за золото, наверняка, поборются "Спартак" и "Краснодар", в составе которых много хороших легионеров, делающих разницу», — цитирует Маричаля Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» с 12 очками идет на четвертом месте в таблице РПЛ. Ранее команда Марцела Лички дома уступила «Краснодару» со счетом 0:1.