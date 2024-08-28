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    Стало известно, когда Лунин покинет «Реал»

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    Андрей Лунин не планирует продлевать контракт с мадридским «Реалом».

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    Действующее соглашение Лунина с «Королевским клубом» рассчитано до июня 2025 года.

    Украинский голкипер покинет «Реал» следующим летом в качестве свободного агента, сообщает Diario AS.

    «Реал» готов подписать новый контракт с Луниным, но игрока не устраивает роль второго вратаря.

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    • Большую часть прошлого сезона Лунин был основным голкипером «Реала» из-за травмы Тибо Куртуа. После возвращения бельгийца он снова потерял место в стартовом составе.

    Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть «Реал» из-за недоверия со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти.

    Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 25 миллионов евро.

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