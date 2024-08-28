Стало известно, когда Лунин покинет «Реал»

не планирует продлевать контракт с мадридским

Действующее соглашение Лунина с «Королевским клубом» рассчитано до июня 2025 года.

Украинский голкипер покинет «Реал» следующим летом в качестве свободного агента, сообщает Diario AS.

«Реал» готов подписать новый контракт с Луниным, но игрока не устраивает роль второго вратаря.

Большую часть прошлого сезона Лунин был основным голкипером «Реала» из-за травмы Тибо Куртуа. После возвращения бельгийца он снова потерял место в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть «Реал» из-за недоверия со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти.

Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 25 миллионов евро.