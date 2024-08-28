«Барселона» подтвердила информацию о серьезной травме 17-летнего Берналя

подтвердила информацию о том, что полузащитникполучил серьезную травму колена.

По итогам обследования стало известно, что у Берналя разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующая травма внешнего мениска.

«Барселона» не стала уточнять, сколько времени понадобится 17-летнему футболисту на восстановление, но вполне вероятно, что в этом сезоне он больше не сыграет.

Берналь получил травму в матче с «Райо Вальекано» (2:1) в третьем туре испанской Ла Лиги.

Напомним, Берналь стал игроком основного состава «Барселоны» по итогам предсезонной подготовки.