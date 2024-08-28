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    «Барселона» подтвердила информацию о серьезной травме 17-летнего Берналя

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    «Барселона» подтвердила информацию о том, что полузащитник Марк Берналь получил серьезную травму колена.

    Марк Берналь
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    Марк Берналь

    По итогам обследования стало известно, что у Берналя разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующая травма внешнего мениска.

    «Барселона» не стала уточнять, сколько времени понадобится 17-летнему футболисту на восстановление, но вполне вероятно, что в этом сезоне он больше не сыграет.

    Берналь получил травму в матче с «Райо Вальекано» (2:1) в третьем туре испанской Ла Лиги.

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    • Напомним, Берналь стал игроком основного состава «Барселоны» по итогам предсезонной подготовки.

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