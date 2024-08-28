Барриос: Мы делаем правильную работу, просто надо немного улучшить ее

Полузащитниквысказался о последних результатах команды из Санкт-Петербурга.

«Это игры. Они все разные. Мы хотим выигрывать, зарабатывать по три очка. Да, в последних играх были ничьи, но это не отменяет того, что мы хорошо работаем. Многие думают, что если мы много забили в начале, то и дальше так будет. Но это не так!

Все команды настраиваются на нас. Мы готовы играть и выигрывать. Мы делаем правильную работу, просто надо немного улучшить ее. Мы все равно остаемся на позитиве», — цитирует Барриоса «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После 6-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» располагается на 2-й позиции с 14-ю баллами. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против «Пари НН» 31-го августа.