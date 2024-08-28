В 20:00 28.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч: «Валенсия» — «Атлетик» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетик» — «Валенсия». Коэффициент ставки — 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Валенсия»).

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