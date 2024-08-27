В 21:45 27.08.2024 Уотфорд и Плимут Аргайл сыграют матч в кубке Лиги Англии.

Уотфорд — Плимут Аргайл

Последний матч: «Плимут Аргайл» — «Уотфорд» 3:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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