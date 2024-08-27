В 21:45 27.08.2024 Пройссен Мюнстер и Штутгарт сыграют матч в футбольном кубке Германии.

Пройссен Мюнстер — Штутгарт

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Штутгарт»).

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