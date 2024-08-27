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    Писарев: У «Зенита» зависимость от Глушенкова

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    Тренер сборной России по футболу Николай Писарев выразил мнение, что у «Зенита» появилась зависимость от полузащитника Максима Глушенкова.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Он надеется, что футболист в скором времени покинет лазарет.

    «Зависимость от Глушенкова у "Зенита" есть. Вендел, Клаудиньо и остальные футболисты почувствовали "химию" с ним. Потеря существенная, думаю, он вернется в строй быстро, и это будет не так болезненно восприниматься», — сказал Писарев в эфире программы «8–16» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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    Глушенков получил травму в матче с «Химками» (1:1). В нынешнем сезоне футболист в семи играх забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.

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