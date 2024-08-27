Писарев: У «Зенита» зависимость от Глушенкова

Тренер сборной России по футболувыразил мнение, что у «Зенита» появилась зависимость от полузащитника

Он надеется, что футболист в скором времени покинет лазарет.

«Зависимость от Глушенкова у "Зенита" есть. Вендел, Клаудиньо и остальные футболисты почувствовали "химию" с ним. Потеря существенная, думаю, он вернется в строй быстро, и это будет не так болезненно восприниматься», — сказал Писарев в эфире программы «8–16» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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Глушенков получил травму в матче с «Химками» (1:1). В нынешнем сезоне футболист в семи играх забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.