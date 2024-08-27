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    Наумов дал совет Антону Миранчуку

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что хавбеку Антону Миранчуку следует вернуться в московский клуб.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Думаю, все стороны ошиблись в этом вопросе. Клуб, игрок и его агент. Надо было договориться. Футболиста такого уровня, как Миранчук, найти на рынке непросто. Вернее можно, но он стоит больших денег. Экономнее было поднять ему зарплату. Все допустили просчет. Не надо было диктовать свои условия. Это касается и агента Антона. Знаю Вадима Шпинева. Он всегда поступал разумно, а в этой ситуации ошибся. Если у тебя нет нового клуба, нет верного варианта, тогда лучше остаться в "Локо". А вот так — взять уйти, хлопнуть дверью, но остаться у разбитого корыта — неправильно. Какой теперь выход? Попробовать договориться с "Локо"?

    Почему не попроситься назад? Вовремя исправить ошибку — это тоже большое искусство. А это точно была ошибка. Ну придется пойти на небольшое понижение зарплаты. Не страшно. Это лучше, чем вообще сидеть без команды», — цитирует Наумова «СЭ».

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    Летом 2024 года Миранчук покинул «Локомотив» в статусе свободного агента. В минувшем сезоне футболист в 38 матчах за московский клуб забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач.

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