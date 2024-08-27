Клаудио Браво завершил карьеру

Экс-голкипер «Барселоны», «Манчестер Сити» и сборной Чилизакончил карьеру. Футболист опубликовал пост в соцсетях.

«Хочу сообщить, что ухожу из профессионального футбола. Я принял правильное, обдуманное решение, которое мы обсудили вместе с семьёй. Пришло время завершить этот очень важный цикл моей жизни и начать новый этап.

Спасибо всем клубам, которые дали мне возможность расти, развиваться во всех сферах — как личных, так и профессиональных. Спасибо "Коло-Коло", "Реалу Сосьедад", "Барселоне", "Манчестер Сити" и "Бетису". Спасибо всем партнёрам, которые были у меня на протяжении всей карьеры, всем техническим специалистам, менеджерам, сотрудникам, которые всегда помогали мне, особенно в непростые моменты. Спасибо болельщикам, которые по всему миру поддерживали меня, дарили мне любовь, уважение и восхищение», — сказал Браво в видеообращении в своих соцсетях.

Последним клубом 41-летнего Браво стал испанский «Бетис».