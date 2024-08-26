начнут матч в 22:30 в испанской Примере, 26.08.2024.

Последний матч: «Сельта» — «Вильярреал» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Сельта». Коэффициент ставки — 3.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Вильярреал»).

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