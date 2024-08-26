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    Футбол, Италия. Серия А, Верона — Ювентус. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Серия A Верона Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 26.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Верона — Ювентус в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч: «Верона» — «Ювентус» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верона» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 2.18.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Ювентус»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Верона — Ювентус.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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