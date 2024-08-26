В 17:00 26.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Суперлиге Узбекистана.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Согдиана» — «Пахтакор». Коэффициент ставки — 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Пахтакор»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Согдиана — Пахтакор.

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