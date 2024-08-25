Зобнин о ничьей с «Зенитом»: Ощущение, что не выиграли

Полузащитниквысказался о ничейном результате в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против(0:0).

«Спартак был намного ближе к победе? Да. Ощущение, что не выиграли. Остались в большинстве, у нас были моменты. Их нужно было реализовывать. Наверное, это один из лучших матчей по качеству игры за последнее время в Санкт‑Петербурге. Мы третий раз подряд играем с ними 0:0, но эта игра была ближе всего к нашей победе.

Обидно? Конечно, обидно. Нам всегда хочется побеждать», — сказал Зобнин «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против махачкалинского «Динамо» 27-го августа в рамках Кубка России.