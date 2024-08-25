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    Зобнин о ничьей с «Зенитом»: Ощущение, что не выиграли

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о ничейном результате в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита» (0:0).

    Роман Зобнин — полузащитник «Спартака»
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    Роман Зобнин — полузащитник «Спартака»

    «Спартак был намного ближе к победе? Да. Ощущение, что не выиграли. Остались в большинстве, у нас были моменты. Их нужно было реализовывать. Наверное, это один из лучших матчей по качеству игры за последнее время в Санкт‑Петербурге. Мы третий раз подряд играем с ними 0:0, но эта игра была ближе всего к нашей победе.

    Обидно? Конечно, обидно. Нам всегда хочется побеждать», — сказал Зобнин «Матч ТВ».

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