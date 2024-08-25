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    Шарлотт — Нью-Йорк Ред Буллс 25.08.2024 прямая трансляция

    Футбол MLS
    В 01:30 25.08.2024 Шарлотт и Нью-Йорк Ред Буллс сыграют матч в чемпионате МЛС.

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    Шарлотт — Нью-Йорк Ред Буллс

    Последний матч: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Шарлотт» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нью-Йорк Ред Буллс»).

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