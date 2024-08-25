В 05:30 25.08.2024 Портленд Тимберс и Сент-Луис Сити сыграют матч в американской футбольной лиге MLS.

Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити

Последний матч: «Сент-Луис Сити» — «Портленд Тимберс» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Портленд Тимберс»).

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