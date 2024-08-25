В 13:00 25.08.2024 Полесье и Оболонь сыграют матч в чемпионате Украины по футболу.

Полесье — Оболонь

Последний матч: «Оболонь» — «Полесье» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Полесье»).

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