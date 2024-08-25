В 03:30 25.08.2024 Нэшвилл и Остин сыграют матч в американской футбольной лиге MLS.

Нэшвилл — Остин

Последний матч: «Остин» — «Нэшвилл» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Остин»).

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