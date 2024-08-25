Мусаев: Все было неплохо до гола. После этого мы упустили инициативу

Главный тренерпрокомментировал матч против(1:0)

«Очень эмоциональный матч. Думаю, все, кто смотрели игру, получили удовольствие. Мы хорошо начали матч, затем упустили инициативу. Такое уже случалось в прошлом сезоне. В конце могли забить второй, третий и четвертый голы. Главное — добились победы

Все было неплохо до гола. После этого мы упустили инициативу. В середине поля мы плохо прессинговали, у соперника были свободные футболисты. Черников освежил середину поля. Быстрые футболисты вышли на фланги. К Петрову нет претензий. У Батчи все не очень получалось, поэтому вышел Олусегун», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Динамо» располагается на 3-й позиции с тем же количеством баллов.