В 00:45 25.08.2024 Миннесота Юнайтед и Сиэтл Саундерс сыграют матч в чемпионате МЛС.

Миннесота Юнайтед — Сиэтл Саундерс

Последний матч: «Сиэтл Саундерс» — «Миннесота Юнайтед» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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