Компани: Настрой был на высоте, хотя и не все было идеально

Наставниквысказался о победе в матче с(3:2).

«Я доволен первым матчем в Бундеслиге в качестве тренера. В первом тайме мы доминировали и не допускали моментов у своих ворот.

Второй тайм начался неудачно. Мы дважды пропустили, но в итоге победили благодаря правильному настрою. Я достаточно долго играл в футбол и знаю, что в такой игре можно проиграть или сыграть вничью. То, что мы победили, показывает, что настрой был на высоте, хотя и не все было идеально. Мы должны честно сказать об этом», — цитирует Компани Bayern&Germany.

В следующем матче мюнхенская команда сыграет против «Фрайбурга» 1-го сентября, а «Вольфсбург» встретится с «Хольштайном».