Григорян: Волков со «Спартаком» сыграл ужасно

Российский тренервысказался про футболистов, которые разочаровали его в матче шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Ужасный матч выдал Волков. Думаю, Семаку хотелось заменить его ещё в середине первого тайма. Но, наверное, он человек деликатный. А Станкович заменил Мартинса в первой половине. Он не стал с ним церемониться.

У Мостового не получалась игра один в один. И это происходит на протяжении всего сезона. А Волков провалил все оборонительные действия. Игрок, скажем так, находится не в себе», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. «Спартак» (11) идет четвертым.