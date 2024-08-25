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    Григорян: Волков со «Спартаком» сыграл ужасно

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    Российский тренер Александр Григорян высказался про футболистов, которые разочаровали его в матче шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    «Ужасный матч выдал Волков. Думаю, Семаку хотелось заменить его ещё в середине первого тайма. Но, наверное, он человек деликатный. А Станкович заменил Мартинса в первой половине. Он не стал с ним церемониться.

    У Мостового не получалась игра один в один. И это происходит на протяжении всего сезона. А Волков провалил все оборонительные действия. Игрок, скажем так, находится не в себе», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. «Спартак» (11) идет четвертым.

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