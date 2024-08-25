Гранат: У «Динамо» есть хорошие шансы одержать победу над «Краснодаром»

Экс-защитниквысказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и

«У "Динамо" есть хорошие шансы одержать победу в матче с "Краснодаром". Понятно, что "Краснодар" имеет свой стиль и хороших исполнителей, но пока меня не очень впечатляет игра "быков".

У "Динамо" же есть долг перед своими болельщиками за последний тур прошлого сезон», — сказал Гранат Чемпионату.

Напомним, что матч между «Динамо» и «Краснодаром» состоится сегодня, 25-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 5-и туров в РПЛ «Динамо» занимает 2-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Краснодар» — на 7-й позиции (9 баллов).