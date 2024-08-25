Фомин: Матч с «Краснодаром» будет принципиальным для «Динамо»

Хавбек московского «Динамо»высказался о матче шестого тура РПЛ с «Краснодаром».

Игра начнется 25 августа в 17:30 мск.

«Матч 30-го тура? Уже идёт новый сезон, надо переключаться. Теперь для нас этот матч будет принципиальным. Думаю, и так всё понятно. Не надо ничего говорить.

Смотрел некоторые матчи "Краснодара", но не полностью. Плюс, видел их игру на Суперкубок. Интересно было посмотреть на Федю Смолова после перехода. На неделе разобрали соперника и подходим к матчу в боевом состоянии», — приводит слова Фомина пресс‑служба столичной команды.

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» на данный момент с 12 очками идет вторым в таблице РПЛ.