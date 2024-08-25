В 18:00 25.08.2024 Эспаньол/Овьедо и Реал Сосьедад сыграют матч в чемпионате Испании по футболу.

Эспаньол/Овьедо — Реал Сосьедад

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