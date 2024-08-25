Чернов: Я не знаю, как тренируется Соболев

Защитник «Спартака»высказался о возможном уходе из клуба форварда

В июле Соболева отстранили от тренировок с основной командой.

«Не знаю, как тренируется Александр Соболев. Хотелось бы сфокусироваться на тех ребятах, которые у нас в команде. Саня пока не с нами, я думаю, что он свой выбор уже сделал. Он не тренируется с командой, ищет, хочет, наверное, перейти куда-то. Я с ним не общался. Является ли его уход потерей? Если мы каждую игру забиваем, не пропускаем пока, я не знаю. Наверное, вряд ли.

Джикия? Я недавно виделся с Георгием, по поводу клуба ничего не спрашивал, это его личное дело. В любом случае он является хорошим футболистом и человеком. Я думаю, что он точно найдет себе команду, помогать ему в выборе не стоит, думаю, что он взрослый, все сам понимает», — сказал Чернов ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

Ранее «Спартак» в 6-м туре РПЛ сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). Встреча прошла 24 августа в Санкт-Петербурге.