Тарханов: Есть предчувствие, что «Спартак» переиграет «Зенит»

Известный тренерподелился ожиданиями от матча междув шестом туре РПЛ.

«По тому, как играет "Спартак", можно сказать, что красно-белые создадут проблемы "Зениту" в Санкт-Петербурге.

У меня есть предчувствие, что "Спартак" переиграет "Зенит". У питерцев была сложная игра с "Динамо" у себя дома, поэтому можно сказать, что они вырвали победу в том матче.

А в предстоящем матче у "Зенита" будут отсутствовать Глушенков и Вендел, которые являются ведущими игроками.

Мы говорим, что у питерцев достаточно много футболистов, но ими сложно заменить ключевых игроков», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.