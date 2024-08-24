Станкович: Я доволен своими ребятами, мы хотели идти вперед

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович подвел итог матча против «Зенита» (0:0).

«Когда речь идёт о самом большом дерби страны, то исход определяют детали. Даже самые маленькие. Угловой, штрафной, ошибка при выходе из обороны. Я доволен своими ребятами, мы хотели идти вперёд. 30 минут в большинстве много, но мы не смогли реализовать свои моменты.

Когда анализируется игра больших команд, всегда идёт подготовка как с игроками, участие которых под вопросом, так и без них. У "Зенита" около 20 футболистов, которые могут выйти на поле, мы готовились не к именам, а к "Зениту" в целом. Так что мы были готовы к выходу Педро и Вендела», — цитирует Станковича «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (11 баллов).