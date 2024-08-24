начнут матч в 16:00 в Первой лиге России, 24.08.2024.

Последний матч: «Алания» — «Шинник» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шинник» — «Алания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.58 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шинник»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Шинник — Алания.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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