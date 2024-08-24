Семшов: Барко — это один из тех игроков, на которых стоит обратить внимание

Эсекьель Барко Фото: globallookpress.com
Барко перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из аргентинского «Ривер Плейта». Аргентинец провел за команду 4 матча в РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевых передачи.
«Барко — это один из тех футболистов, на которых стоит обратить внимание. У него очень много положительных качеств. Особенно таких, которых не хватало "Спартаку". Он вперед играет хорошо, вытаскивает мяч и бросается в глаза то, что он ищет все время продолжение атаки вперед», — сказал Семшов на телеканале «Матч ТВ».
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
В шестом туре РПЛ красно-белые сыграют с «Зенитом».