Семак: Результат справедлив, обе команды не наиграли на победу

Главный тренер санкт-петербургскогодал комментарий по поводу матча против(0:0).

«В первом тайме "Спартак" смотрелся интереснее в плане контроля игры. Мы, в свою очередь, неправильно строили атаки и неверно их развивали. Во втором тайме перестроились, выглядели активнее до удаления. Но даже иногда в меньшинстве играли интереснее, чем в первом тайме. Конечно, с одной стороны, результат хороший, с другой — он не может нас устраивать.

Вендел находится не совсем в тонусе, Караваев заболел. Но ничего страшного, будем работать и готовиться к следующему матчу.

Не вижу параллелей в ничейных результатах в последнее время. В прошлом матче у нас было много моментов, мы владели преимуществом. По сегодняшнему матчу результат справедлив, но обе команды не наиграли на победу. В целом результат закономерен. По сегодняшнему матчу», —цитирует Семака «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (11 баллов).